مسيرات فى أوكرانيا احتفالا بعيد الاستقلال رغم إلغاء الاستعراض العسكرى

شارك نحو 20 ألف مواطن أوكراني اليوم السبت في مسيرات ضخمة بمناسبة الاحتفال باستقلال البلاد.



وذكرت قناة يورونيوز الأوروبية أن تنظيم هذه المسيرات " غير الرسمية" يأتى رغم قرار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بإلغاء الاستعراض العسكري لهذا العام وتوفير تكاليفه - التي تقدر بنحو 10 ملايين يورو - لدعم قوات الجيش الأوكراني.



وأضافت الشبكة الأوروبية ان هذه المسيرات شاركت فيها أعداد كبيرة من القوات النظامية والجنود القدماء والمتطوعين علاوة على أفراد عاديين من المواطنين رافعين أعلام أوكرانيا.



على صعيد أخر، قام الرئيس الأوكراني بمنح نحو 30 من أفراد وضباط القوات المسلحة ميداليات رمزية خلال احتفال أقيم اليوم بوسط العاصمة الأوكرانية كييف.



ويأتى إلغاء الاستعراض العسكري بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وسط تصاعد الأوضاع شرق البلاد، حيث أسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين عن مصرع 13 ألف شخص منذ عام 2014.