شباب الأردن يعلن موعد وصول النجم الساحلي

أعلن شباب الأردن، مساء اليوم السبت، أن وفد النجم الساحلي التونسي سيصل العاصمة عمان الثلاثاء المقبل.



ويستضيف شباب الأردن النجم الساحلي، الخميس المقبل، في ذهاب دور الـ "32"، لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتجمعهما في السابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.



وسيخوض النجم الساحلي تدريبه الوحيد في الأردن، الأربعاء المقبل وعلى ملعب المباراة.



وأنجزت إدارة شباب الأردن كافة الاستعدادات لاستضافة الفريق الضيف، علما بأن طاقم حكام سعودي سيقود المباراة.



ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص في المباراة ظهر الأربعاء المقبل ويسبقه الاجتماع الفني.



ويتطلع شباب الأردن إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الرد في تونس والمقررة يوم 24 سبتمبر المقبل.



ويخوض شباب الأردن في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد اعتذار الفيصلي والوحدات عن عدم المشاركة.