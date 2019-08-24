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محافظات

السلطات الليبية تخلي سبيل العمال المصريين المحتجزين لديها

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:05 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أفرجت السلطات الليبية، عن العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط الذين جري احتجازهم لمدة تجاوزت الـ25 يومًا، في بوابة طارق بن زياد بمدينة بنغازي شرق الجماهيرية الليبية.

وقال "عبدالناصر علي كامل" إن العمال الـ6 بينهم 5 من أبناء قرية ساقية داقوف، وجميعهم أبناء عمومة، والسادس من قرية العكايشة بنفس المركز، وقد أبلغ جميع أسرهم بأنه جرى إخلاء سبيلهم وتحريرهم بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة؛ لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي؛ وللتأكد من هوياتهم.

أوضح عبدالناصر علي كامل "مزارع" والد أحد المحتجزين أنه تلقي اتصالًا هاتفيًا من نجله "جمال"، والذي يعمل هناك في سوق الخضر والفاكهة، وطمأنه علي صحته، وأبلغه بإخلاء سبيله وباقي المحتجزين من أبناء سمالوط، وكذا نحو 150 عاملًا آخرين كانوا محتجزين معه، وأكد له أنه لم يتعرض لأي مضايقات أو أذى خلال مدة احتجازه، وسوف يباشر عمله اليوم السبت وبقي زملاؤه.

وكانت أسر العمال الـ6 أعلنت قبل نحو 4 أيام عن احتجاز أبنائهم فيه منذ ما يقرب من 20 يومًا على خلفية توقيفهم أثناء ذهابهم لأعمالهم بتهمة تواجدهم بصورة غير شرعية، إذ تم توقيفهم واحتجازهم بالقرب من بوابة طارق بن زياد، في مدينة بنغازي علي طريق سيدي فرج قبل عيد الأضحى بأسبوع، بعد إيقاف السيارة التي كانت تقلهم في طريقهم لعملهم كعمال بناء، وأرسل السائق وهو ليبي ملابسهم لمحل إقامتهم في ليبيا.

يذكر أن المحتجزين الـ6 الذين جرى إخلاء سبيلهم هم: "محمد حسن علي كامل، بدري حسن علي كامل "أشقاء"، جمال عبد الناصر علي كامل، محمد قاعود أبوالعزايم مازن، وليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، والسادس محمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة بمركز سمالوط.
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