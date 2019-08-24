"القومى للمسرح" يوافق على اعتذار العرض المسرحى"السنافر"

وافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري علي اعتذار الدكتور جمال ياقوت مخرج ومؤلف العرض المسرحي "السنافر " عن عدم المشاركة ضمن المسابقة الثالثة الخاصة بمسرح الطفل؛ نظرًا لتعرض بطلة العرض لحالة مرضية حرجة تمنعها من المشاركة، وهو ما تسبب في اعتذارها طوال الفترة الماضية عن حضور البروفات، وانتهي الأمر باعتذارها عن السفر والمشاركة.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم القدير أحمد عبدالعزيز، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتستمر الفعاليات حتي يوم 30 أغسطس الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز.



وكان قد كرم المهرجان عدد من النجوم في افتتاحه، منهم لطفي لبيب، وتوفيق عبدالحميد، وهالة فاخر، وسوسن بدر.