رجاء الجداوي: انضممت بشكل رسمي إلى "شبر مية"

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها وافقت على الانضمام بشكل رسمي إلى أسرة مسلسل "شبر مية" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السعدني.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها تبدأ بعد أيام قليلة في بدء تصوير أولى مشاهدها في العمل، مشيرة إلى أنها تنتظر عودة الفنان أحمد السعدني إلى اللوكيشن.



مسلسل "شبر مية" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، وهو من بطولة أحمد السعدني، ورجاء الجداوي ونجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ثراء جبيل ومحمد علي رزق.