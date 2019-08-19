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رياضة

كوتينيو: ساقدم كل شيء للقميص الالماني

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد صانع الألعاب البرازيلي، فيليبي كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ لمدة عام مع خيار الشراء، أنه سيبذل كل ما يملك من أجل قميص النادي البافاري.

وصرح كوتينيو لتلفزيون النادي الألماني "ما أستطيع قوله إنه في كل مرة سأرتدي فيها هذا القميص سأبذل كل ما لدي".

وأضاف "شرف لي بالطبع أن يهتم ناد بحجم بايرن بي، إنه ناد كبير وله تقاليد عظيمة. لا أطيق صبرًا لارتداء القميص".

من جانبه صرح المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش عن ضم كوتينيو "كوتينيو لاعب هام سيثري البوندسليجا وسيقود فريقنا لمستوى آخر، هذا هو ما نريده جميعًا، وما يريده أنصارنا".
وأكد بايرن في بيان صحفي أن الناديين اتفقا على سرية قيمة الانتقال.

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