تطوير 5 لوائح للكرة السعودية بالموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الانتهاء من تطوير لوائحه للموسم الرياضي المقبل 2019-2020، وذلك بعد إعلان الحساب الرسمي للاتحاد عن تطوير 5 لوائح لتواكب احترافية الدوري في المواسم السابقة، وتلافيًا للأخطاء التي كانت عليها اللائحة في فترات سابقة.



وجاءت اللوائح المطورة على النحو التالي:



1- لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين: تم اعتمادها ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، وقبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ رؤيتهم وملاحظاتهم.



2- لائحة المسابقات: تم إعداد اللائحة التي تخص 14 مسابقة تختص بمسابقات الكؤوس ودوريات الهواة ومسابقات الفئات السنية.



3- لائحة المسابقات لكرة الصالات: تحت التحديث والتطوير التي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، دوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم كرة القدم للصالات نهاية أكتوبر المقبل.



4- لائحة الانضباط والأخلاق: تتم الآن مراجعة التعديلات قانونيًا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.



5- النظام الاساسي: تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ رؤيتهم واعتماد التعديلات تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.