ريال مدريد يغرى باريس سان جيرمان لخطف نيمار

ما زال نيمار وقبل أسبوعين من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لاعبًا لنادي باريس سان جيرمان، ومع تعثر مفاوضات برشلونة لشرائه فإن ريال مدريد يُفكر في أكثر من خيار لإتمام عملية انتقاله إلى سنتياجو برنابيو.

وانهارت مفاوضات برشلونة لإعادة نيمار لكامب نو بعد انتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ وهو اللاعب الذي كان يفكر باريس بجدية في جلبه لفريق توماس توخيل في حالة بيع نيمار للبارسا.



والآن فإن الفرصة سانحة لريال مدريد، ولكن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي طلب إما فينيسيوس جونيور أو رافائيل فاران في الصفقة، ولكن رئيس النادي الملكي يُفكر في إدخال اسم آخر.



حيث سيقوم الريال بعرض خدمات النجم الكولومبي خاميس رودريجيز ليكون جزءًا من عملية شراء نيمار.



وحسب صحيفة الآس الإسبانية فإن رودريجيز قد يكون اللاعب المثالي الذي سيُقنع باريس بالتخلي عن نجمه البرازيلي.