اليوم.. عودة عرض "سينما مصر" لخالد جلال بمركز الإبداع

يعود المخرج خالد جلال لاستئناف عرض "سينما مصر" على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية وهو عرض تخرج الدفعة الثانية من أستوديو المواهب.



وكان خالد جلال قد توقف عن تقديم العرض في عيد الأضحي وسيستأنف مرة أخري مساء اليوم للجمهور واستعداد لمشاركة العرض في المهرجان القومي للمسرح.



عرض "سينما مصر" يشارك في بطولتة 67 فنانا وفنانة اختارهم خالد جلال بعناية شديدة ويتناول العرض أهم المشاهد من الأفلام المصرية القديمة، حيث يتم تقديمهم علي خشبة المسرح بشكل متميز.



وقام خالد جلال بتكريم العديد من الرموز الفنية خلال الليالي الأولي للعرض، ومن أبرز المكرمين وزيرة الثقافة والفنانين سميرة أحمد وسميحة أيوب ومديحة حمدي، بالأضافة إلي عدد كبير من الفنانين الراحلين وتسلم تكريماتهم أبناؤهم وأحفادهم.