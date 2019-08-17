مدرب نادال يعرب عن سعادته بالماتادور الإسباني في بطولة مونتريال

أبدى مدرب رفايل نادال فرانسيس رويج سعادته بما قدمه الماتادور الإسباني ببطولة مونتريال التي حقق لقبها مؤخرًا بعد فوزه بالنهائي على ميدفيديف بمجموعتين للا شيء.



وتحدث رويج عن فوز نادال بالقول "نحن سعداء لأنه اللقب الأول على الأراضي الصلبة هذا العام وهو أمر بغاية الأهمية".



وأضاف رويج "أعتقد أن نادال يلعب بشكل أفضل والنتائج تظهر ذلك، هو وصل بعيدًا بطل البطولات وبلغ نصف النهائي والنهائي وحقق الألقاب، سابقًا كنا نخرج من العديد من البطولات من ربع النهائي أو قبله لكن هذا تغير الآن".





وعمّا قدمه نادال خلال البطولة تابع المدرب "مونتريال منحته الكثير من الثقة قبل بطولة أمريكا المفتوحة، إن حللنا أداءه سنجد أنه قدم أداء ممتازًا بمواجهة لاعب قدم بطولة جيدة جدًا مع إحصائيات مميزة".



وتابع رويج "لقد خسر سبع نقاط على إرساله الأول طوال البطولة، رافا كان هادئًا وعرف ما عليه القيام به وكان يعرف الطريقة التي من الممكن أن تزعج خصمه كما سيطر على اللقاء بشكل كامل".



عم رافا توني نادال أبدى سعادته أيضًا بما قدمه الماتادور بالنهائي حيث قال بعد اللقاء "استخدم أسلحته بشكل جيد واعتمد على ضربات باكهاند سلايس للحصول على انتصار مهم، حين قمت بتدريبه لم أكن أحاول أن أساعده على التطور فقط بل كانت الأولوية لتحسين مزايا تفوقه على خصومه، كنت أركز على الهدف وحين أتحدث معه يكون الأمر مختلفًا حيث يكون علي أن أعيده أكثر للحديث عن عالم التنس وأحيانًا أكون قاسيًا عليه".