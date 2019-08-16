"المنيا الجديدة": جاري تنفيذ 264 وحدة بمشروعي الإسكان الاجتماعي وسكن مصر

كشف المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه جاري تنفيذ عدة مشروعات بمجال الإسكان بالمدينة، موضحا أن هناك استثمارات جديدة في المشروعات القومية منها الإسكان الاجتماعي ومشروع سكن مصر.



وأوضح رئيس جهاز مدينة المينا الجديدة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشروعات تشمل تنفيذ 4 عمارات بواقع 96 وحدة سكنية وبلغت نسبة التنفيذ 60% من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري.



وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 168 وحدة سكنية بواقع 7 عمارات بمشروع سكن مصر للإسكان الفوق متوسط، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%، وسيتم الانتهاء من المشروع نهاية ديسمبر المقبل.