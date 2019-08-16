اشتعال النيران فى مطار معيتيقة الدولى بعد انفجارات عنيفة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الجمعة، تعرض المطار لقصف يتزامن مع إقلاع ووصول الطائرات في رحلاتها المتأخرة، حسبما نقلت صحيفة الوس الليبية.



ولفتت إدارة المطار إلى توجيه، رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج وكذلك الأجنحة الليبية القادمة من إسطنبول بالهبوط بمطار مصراتة الدولي.



ونشرت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، صورًا وفيديو يظهرا اشتعال النيران في مطار معيتيقة العامل الوحيد بالعاصمة بعد انفجارات عنيفة.



وتعرض مطار معيتيقة الدولي مرات عدة منذ بداية معارك تحرير طرابلس في أبريل الماضي، لقصف صاروخي من قبل مليشيا "بشير البقرة" الإرهابية وما يسمى بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي"؛ لإرغام المسؤولين على تهريب مسجونين تابعين له بالسجن المرفق بالقاعدة العسكرية في المطار.



ويأتي هذا، بعد ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر منشور بصفحتها الرسمية، استنكارها للهجمات المتزايدة بإضطراد من طرفي الصراع، على المطارات المتاحة للاستخدام من قبل المدنيين في غرب ليبيا، في إشارة إلى مطاري معيتيقة وزوارة اللذان تستخدمهما ميلشيات حكومة الوفاق في أغراض عسكرية.