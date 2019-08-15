كلوب يدافع عن طاقم التحكيم النسائي في السوبر الأوروبي

دافع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن طاقم التحكيم النسائي الذي أدار لقاء فريقه مع تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.



وقال كلوب، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، حينما سئل عن رأيه في طاقم التحكيم: "لقد قلت لهن عقب المباراة إننا كفريق لو كنا لعبنا بالأداء نفسه الذي أدرن به اللقاء لفزنا 6-0، هذا رأيي".



وأدارت الفرنسية ستيفاني فاربارت البالغة من العمر 35 عاما لقاء تشيلسي مع ليفربول في نهائي كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء.



وباتت فرابارت أول حكمة في التاريخ تدير لقاء للرجال في بطولات أوروبا الكبرى.



وأكمل: "لقد لعبن مباراة رائعة، ولكنني قلت للحكمة إني غير سعيد بقرار ركلة الجزاء؛ فلست متيقنا هل الكرة ركلة جزاء أم لا، ولكن هذا ليس ضروريا الآن".



وأتم: "كان هناك ضغط كبير عليهن مثل الجحيم في لحظة تاريخية مثل هذه".



وشهد اللقاء منح ركلة جزاء لفريق تشيلسي بناء على تقنية الحكم الفيديو المساعد بسبب تدخل أدريان حارس ليفربول على تامي أبراهام مهاجم تشيلسي؛ ما أدى إلى تسجيل "البلوز" الهدف الثاني عن طريق الإيطالي جورجينيو.