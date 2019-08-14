الهند تتهم باكستان بمساعدة مسلحين على التسلل إلى الجزء الخاضع لها من كشمير

ذكرت وكالة (إيه.إن.آي)، شريكة رويترز، أن مسؤولي أمن هنودا قالوا اليوم الأربعاء إن مجموعة من المسلحين الباكستانيين يدعمهم الجيش حاولت التسلل إلى الجانب الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير لإثارة العنف.



وتصاعد التوتر بين البلدين بعدما ألغت نيودلهي هذا الشهر الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير حيث ألغت نصا دستوريا يسمح لولاية جامو وكشمير بسن قوانينها.



وإقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة محور عقود من العداء بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا. وتطالب كل منهما بالسيادة على الإقليم بأكمله لكن كلا منهما تحكم جزءا منه.



ونقلت (إيه.إن.آي) عن مصادر بالجيش الهندي لم تكشف عنها قولها إن محاولة تسلل كبيرة وقعت في قطاع أوري من جامو وكشمير ليل الثلاثاء من جانب مسلحين حصلوا على غطاء ناري من مواقع للجيش الباكستاني.



ولم يرد الجيش الباكستاني على طلبات للتعليق.