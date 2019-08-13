بدء أعمال إزالة التلوث بالرصاص حول كاتدرائية نوتردام بباريس

بدأت اليوم، أعمال إزالة التلوث بالرصاص داخل وحول كاتدرائية نوتردام فى باريس، حسبما قالت وزارة الثقافة الفرنسية.



وأغلقت السلطات شارعين قريبين من الكاتدرائية بحواجز، بينما التقط سائحون صورا للكاتدرائية، وظهر داخلها العديد من العاملين الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء واقية من التلوث.



وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن سقف وقمة الكاتدرائية اللذين تعرضا للدمار في حريق هائل يوم 15 أبريل، كان يحتويان على عدة أطنان من الرصاص.



ونصح المسئولون سكان المنطقة المحيطة بالكاتدرائية وخاصة الأطفال والنساء الحوامل بإجراء تحليل للدم للتأكد من خلوهم من المعدن السام.



وكان موقع "ميديا بارت" للأخبار الاستقصائية قد ذكر الشهر الماضي أنه تم اكتشاف مستويات رصاص بلغت 400 إلى 700 ضعف الحد الصحي المسموح به على أرض وحول كاتدرائية نوتردام.