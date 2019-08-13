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اقتصاد

تفاصيل إنشاء أكبر مزرعة للدواجن في الصعيد بمشاركة قطاع الأعمال

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:56 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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كشفت شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية لدى الشركة في مدينة توشكي، ومنها مشروع إنشاء المشاريع الزراعية أهمية اقتصادية كبرى في مدينة توشكى، حيث تعد شركة جنوب الوادي أولي الشركات المستثمرة بقوة في قطاع استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأوضحت الشركة في تقرير لها أن المشاريع الزراعية مثل تأجير الأراضي لزراعتها بالمحاصيل الحقلية والاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول السوداني وعباد الشمس، ويحتل الفول السوداني مرتبة عالية في التصدير لكل دول أوروبا خاصة ألمانيا وإيطاليا.

مشاريع الاستصلاح لباقى زمام المساحة المملوكة للشركة، والتي تقدر بمساحة 90 ألف فدان، ويمكن استصلاحها واستخدامها في الزراعة، أما باقي المساحات التي لم تصلح للزراعة يمكن استغلالها في المشاريع التنموية الأخرى، حيث أن المنطقة واعدة بمشاريع كثيرة في المستقبل.

وقامت شركة الوادى القابضة بشراء مساحة 5 آلاف فدان؛ لإنشاء أكبر مزارع دواجن بالشرق الأوسط بالمنطقة، وجار حاليًا الإنشاء للمزارع بالمنطقة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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