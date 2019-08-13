إنشاء محطة هندسية زراعية بتوشكى بمشاركة قطاع الأعمال

كشفت شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية لدي الشركة في مدينة توشكى، ومنها مشروع محطة هندسية زراعية كاملة تابعة لوزارة الزراعة، وتعد ذات أهمية اقتصادية كبري في مدينة توشكى، حيث تعد شركة جنوب الوادي أولى الشركات المستثمرة بقوة في قطاع استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التابعة لقطاع الأعمال العام.



وأوضحت الشركة في تقرير لها، أنه سيتم تدشين مشروع محطة هندسية زراعية كاملة تابعة لوزارة الزراعة، وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.