رئيس الوزراء العراقي يوجه بتأمين المعسكرات ومخازن الأسلحة

أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة؛ لتأمين كافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة.



وذكر المكتب الإعلامي لـ"عبدالمهدي" - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء - أن رئيس مجلس الوزراء تفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والعتاد في معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، واطلع على الإجراءات المتخذة بعد الحادث.



وأضاف أن "عبدالمهدي" وجه أيضًا باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والدفاع المدني في إخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام.