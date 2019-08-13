انفجار مخزن أسلحة تابع لفصيل عراقي مسلح

قالت السلطات العراقية إن حريقًا كبيرًا اندلع أمس الإثنين، في مخزن أسلحة يديره فصيل عراقي مسلح، ما تسبب في انفجارات سمع دويها في أنحاء من العاصمة بغداد، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.



ويقع المخزن الذي يديره فصيل مسلح تحت قيادة قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران داخل مقر للشرطة الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد.



وقال مصدر أمني لـ"رويترز" إن صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا كانت موجودة بالمخزن.



وأضاف قاسم العتابي، متحدث باسم مديرية الصحة بالمنطقة، أن الحريق تسبب في إطلاق بعض الصواريخ التي سقطت في أحياء على بعد كيلومترات وأصابت 14 شخصًا معظمهم أطفال.



وقال سيف بدر المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معظم الجرحى خرجوا من مستشفيات المنطقة حيث لحقت بهم إصابات طفيفة.



وأشار مصدر بالشرطة إلى أن الحريق ربما وقع بسبب إهمال أفضى إلى أوضاع تخزين سيئة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، مضيفًا أن وزارة الداخلية أمرت بفتح تحقيق.