إحالة 3 عاطلين بحوزتهم "مولوتوف" للمحاكمة

قررت نيابة المطرية الجزئية، إحالة 3 عاطلين بحوزتهم "مولوتوف" وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص للمحاكمة.



كانت البداية عندما توجه المتهمون للتشاجر مع خصوم لهم إثر خلافات مالية بينهم، فاشتبهت قوة أمنية فيهم أثناء استقلالهم دراجة نارية "توك توك"، وألقي القبض عليهم.



وكشفت التحريات والفحص الجنائي، أن اثنين منهما مسجلان خطر، وهما "م. ط" 25 سنة، سبق اتهامه في 13 قضية، و"ج. م" 27 سنة، هارب من أحكام قضائية، وضبط بحيازتهما فرد خرطوش و17 طلقة لذات العيار، وطبنجة صوت، و40 طلقة صوت، و3 زجاجات مولوتوف.



واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات، وأقروا أنهم كانوا في طريقهم للتشاجر، وفوجئوا بالشرطة تلقي القبض عليهم.