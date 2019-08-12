الاتحاد السعودي يكرر فوزه على زوب آهان ويبلغ دور الثمانية

بلغ نادي الاتحاد السعودي دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على زوب آهان الإيراني إذ تغلب عليه 4-3 في مباراة الإياب في الدوحة اليوم الاثنين.

وافتتح إيميليانو فيكيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأدرك زوب آهان التعادل بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل هدف لويس خيمنيز بالخطأ في مرماه لكن الفريق السعودي استعاد التقدم في الدقيقة التالية بهدف عكسي من محمد باقر صادقي حارس

الفريق الإيراني.

وأضاف رومارينيو هدفين في غضون ست دقائق ليتقدم الاتحاد 4-1 في الدقيقة 71.

وأحرز هادي محمدي ومكاولي كريسانتس هدفين لزوب آهان في الدقيقتين 72 و83 لكن ذلك لم يكن كافيا للفريق الإيراني الذي خسر 2-1 في الذهاب.

وتأهل الاتحاد لمواجهة الفائز من مواجهة الهلال والأهلي غريميه المحليين.

وفاز الهلال 4-2 على مستضيفه الأهلي في الذهاب الأسبوع الماضي.



