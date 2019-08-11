جنوب الوادي تطرح مشروع مصنع تجفيف الخضروات



كشفت شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية لدي الشركة في مدينة توشكى، ومنها مشروع مصنع الخضروات والفاكهة أهمية اقتصادية كبرى في مدينة توشكي وترصد الدستور تفاصيل المشروع في السطور التالية.



هو من المشاريع الصناعية المهمة بالمنطقة حيث يمكن تصنيع وتجفيف بعض الخضروات والفاكهة والتى توفر تكاليف مالية كبيرة عند نقلها مصنعة مقارنة بنقلها بدون تصنيع وذلك تسهيلًا على المستهلك خاصة وأن منطقة توشكى منتجاتها جميعها طبيعية ويرغب فيها المستهلك مقارنة بمنتجات المناطق الأخرى لذلك يمكن إنشاء مصنع صلصة للطماطم وعمل بعض العصائر والمربات لبعض الفواكه وتجفيف بعض الخضروات مثل البصل والطماطم وكذلك مصانع للزيوت وخاصة زيت عباد الشمس حتى يسهل نقلها بعد ذلك إلى أى مكان أو تصديرها.

