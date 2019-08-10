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عالم

مصدر ليبي: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار بنغازي

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:34 م
انفجار بنغازي
انفجار بنغازي
أ ش أ
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أفاد مصدر طبي ليبي، بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة، في انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت - في وقت سابق اليوم - قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وأدى إلى وقوع إصابات وخسائر في الأرواح، لكن التفاصيل الكاملة لا تزال غير معلومة، فيما لم تعلن أية جهة مسئوليتها حتى الآن.

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