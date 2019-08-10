"رفعت": إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد

يعكف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد.



وكشف رفعت، في تصريحات لـ"الدستور"، ملامح القانون، والتي تتبلور في إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، تتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويشرف عليها أحد من نواب رئيس الوزراء.



وأوضح أن مهام الهيئة تتبلور في النظر للقوانين الموضوعة حاليا التي تجرم الفساد، وتعمل على إنشاء أجندة تشريعية جديدة يتم تشديد العقوبات وتغليطها بالحبس المؤبد والغرامات المالية الكبيرة التي ستقضي على كافة أوجه الفساد، والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ليتم توحيد الجهة التي ستتولى كشف الفساد.



وأضاف أن إهدار المال العام سببه الأول الفساد والسرقة وانعدام الضمير بدءً من القيادات الكبيرة وحتى الموظف العام، أصبح يعتمد في الأساس على الرشوة لينجز العمل، فللفساد أوجه متعددة ويجب محاصرتها للقضاء عليها.