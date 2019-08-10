النجم الساحلي يرفض العرض الفرنسي لضم كشريدة

رفضت إدارة النجم الساحلي العروض التي وصلت لاعبه وجدي كشريدة، الذي تألق رفقة منتخب تونس في بطولة الأمم الإفريقية، وأبرزها عرض مونبلييه الفرنسي.



واعتبرت إدارة النجم الساحلي عرض النادي الفرنسي لا يتماشى مع طموحات الفريق ومع قيمة اللاعب الذي قبل القرار.



ويبقى خروج وجدي كشريدة من فريق جوهرة الساحل واردا جدًا بما أنه لم يدرج اسمه في القائمة الإفريقية الجديدة التي تم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي وضمت 27 لاعبًا.



ويواصل كشريدة الانتظام في تدريبات الفريق في انتظار تحديد وجهته الجديدة.