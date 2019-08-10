انفجار سيارة مفخخة أمام أكبر أسواق بنغازي الليبية

أفادت أنباء محلية عاجلة في ليبيا، قبل دقائق، بانفجار سيارة مفخخة أمام "أركان مول"، أكبر أسواق مدينة بنغازي، شرق ليبيا.



وأشارت الأنباء إلى أن انفجار السيارة، الذي وقع بالقرب من مصرف التجارة والتنمية الهواري، أسفر عن سقوط ضحايا لكن العدد غير معروف بعد.



كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها حتى اللحظة.



يذكر أن مدينة بنغازي شهدت، 11 يوليو الماضي، تفجيرا إرهابيا نجا منه آمر قوات العمليات الخاصة في الجيش الليبي وعدد من قيادات الجيش الليبي، وذلك في مقبرة الهواري، أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري.



وكان هذا التفجير حينها هو الأول من نوعه منذ أكثر من عامين في مدينة بنغازي، وهو الأخطر بين التفجيرات التي كانت تستهدف عددًا من قيادات الجيش الليبي في شرق البلاد، حيث خلّف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.