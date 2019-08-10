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رياضة

ميدفيديف يصعق تيم.. واستمرار حملة نادال للدفاع عن لقب كأس روجرز

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:12 ص
دانييل ميدفيديف
دانييل ميدفيديف
وكالات
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سحق دانييل ميدفيديف وكارين ختشانوف المصنف الثاني دومينيك تيم والمصنف الثالث الكسندر زفيريف على الترتيب ليضربا موعدا في مواجهة روسية خالصة في قبل نهائي كأس روجرز للتنس في مونتريال.

ونفض رفائيل نادال عن نفسه بداية سيئة ليهزم فابيو فونيني 2- 6 و6-1 و6-2 ويواصل حملة الدفاع عن اللقب.

وسيتقابل اللاعب الإسباني مع الفائز من مواجهة جايل مونفيس وروبرتو باوتيستا اجوت.

وحظي ميدفيديف، الذي يجيد الفرنسية، بمؤازرة جماهيرية ليجهز على تيم الذي بدا منهكا بالفوز عليه 6-3 و6-1 لينهي سلسلة من ستة انتصارات متتالية للاعب النمساوي في أقل من ساعة.

ومن فرط هيمنة اللاعب الروسي على المواجهة انه فاز بالأشواط الخمسة الأولى للمجموعة الثانية.

وأهدر ميدفيديف فرصة لحسم المباراة وقت أن كان الإرسال مع تيم وكانت النتيجة 5-صفر قبل أن يتمكن من ذلك في الشوط التالي بضربة إرسال ساحقة هي السادسة لصالح ميدفيديف خلال المباراة.

وقال ميدفيديف إنه اندهش بعد الفوز على تيم المصنف الرابع عالميا بهذه السهولة.

وأضاف "كنت أتوقع مواجهة أكثر صعوبة".

وتابع "لكني سعيد بأدائي والفوز عليه بهذه السهولة. سيوفر لي هذا الانتصار الكثير من المجهود وسيمنحي ثقة كبيرة".

ولم يواجه ختشانوف أي مشاكل تذكر أمام الألماني زفيريف ليفوز عليه في دور الثمانية 6-3 و6-3 في 74 دقيقة.


* نادال يكافح

وواجه نادال صعوبات في بداية مباراته بدور الثمانية أمام فونيني وعانى في تسديد ضربة إرساله في المجموعة الأولى حيث كسر اللاعب الإيطالي إرساله مرتين.

لكن نادال كسر إرسال فونيني في الشوط الثاني للمجموعة الثانية مستفيدا من خطأ مزدوج من اللاعب الإيطالي الذي بدا انه يشتكي من إصابة في الكاحل الأيمن مع مضي اللقاء الذي استغرق قرابة الساعتين.

وتفوق نادال في المجموعة الفاصلة ليثأر من فونيني الذي فاز على اللاعب الاسباني في نهائي مونت كارلو للأساتذة في ابريل.

وقال نادال إن الاحتفاظ بالتركيز والهدوء ساعده على الفوز.

وتابع "خسرت المجموعة الأولى سريعا 6-2 لكني بدأت الثانية وأنا أقول لنفسي إنني لا ألعب بشكل سيء فقط الأمور سارت سريعا ضدي. حاولت الاحتفاظ بالتركيز والهدوء مع مضي المباراة لإن الايقاع كان سريعا جدا".

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