وزيرتا التعاون الدولى والتضامن تتألقان بالأبيض فى حفل جينيفر لوبيز

حرصت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على حضور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بملابس كاجوال بيضاء، غلب عليها البساطة والأناقة، وتسريحات شعر انسيابية.



وأحيّت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، اليوم الجمعة، حفلها المُقام في مصر، بمدينة العلمين، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا، مرورًا بكندا، لتنتهي اليوم هُنا.



وتقاضت لوبيز عن حفلها فى الساحل الشمالي مبلغ 20 مليون جنيه، أما سعر التذاكر فقسم لثلاثة فئات: 2000 جنيه، و4000 جنيه، والتذكرة الذهبية بلغت قيمتها 4500 جنيه.



وحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع أعضاء حكومته الذين يحضرون حفل جينيفر لوبيز، على تفقد مكان الحفل على هامش تفقده الأبراج السكنية بمدينة العلمين الجديدة.