ميدفيديف يسحق تيم المصنف الثاني في كأس روجرز للتنس

سحق الروسي دانييل ميدفيديف منافسه النمساوي دومينيك تيم المصنف الثاني بمجموعتين متتاليتين اليوم الجمعة ليشق المصنف الثامن طريقه إلى الدور قبل النهائي في كأس روجرز للتنس في مونتريال بكندا.



وأنهى ميدفيديف، الذي يتحدث بالفرنسية وكان يحظى بتشجيع الجمهور في الملعب، مباراته أمام تيم الذي بدا منهكا في أقل من ساعة ليفوز بنتيجة 6-3 و6-1 منهيا سلسلة مؤلفة من ستة انتصارات متتالية لمنافسه النمساوي في أقل من ساعة.



وسيواجه ميدفيديف مواطنه كارين ختشانوف المصنف السادس أو الألماني الكسندر زفيريف المصنف الثالث في الدور قبل النهائي.



وفرض ميدفيديف طويل القامة هيمنته على المباراة وفاز بأول خمسة أشواط في المجموعة الثانية ويحصد 16 من أول 17 نقطة.



وأهدر اللاعب الروسي فرصة لحسم المباراة وقت أن كان الإرسال مع تيم وكانت النتيجة 5-صفر قبل أن يتمكن من ذلك في الشوط التالي بضربة إرسال ساحقة هي السادسة لصالح ميدفيديف خلال المباراة.



وكسر ميدفيديف ارسال تيم في بداية المواجهة ولم يتراجع أبدا وفاز بآخر شوطين في المجموعة الأولى بعد أن تزايدت الأخطاء السهلة من جانب اللاعب النمساوي.