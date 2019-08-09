النجم الساحلي يطير إلى كوناكري بـ 15 لاعبًا

يطير فريق النجم الساحلي، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الغينية كوناكري، لخوض مواجهة الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل، أمام حافيا كوناكري.



ويشارك في الرحلة 15 لاعبًا، هم: مكرم البديري، أشرف كرير، ماهر الحناشي، مرتضى بن وناس، زياد بوغطاس، صدام بن عزيزة، حازم حاج حسن، عمار الجمل، محمد المثناني، مالك بعيو، ياسين الشيخاوي، إيهاب المساكني، فراس بالعربي، داروين جونزاليس، كريم عريبي.



وسيجري النجم الساحلي، حصة تدريبية وحيدة في كوناكري غدًا السبت.



وسيكون المدرب فوزي البنزرتي في وضعية صعبة؛ حيث لن يجد على مقاعد البدلاء سوى 3 لاعبين وحارس وحيد؛ بسبب الخطأ الإداري الذي ارتكبه الفريق عند إرسال القائمة الأفريقية الاولية للكاف.