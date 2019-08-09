هازارد يرتدى عباءة رونالدو فى ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن أرقام قمصان اللاعبين الخاصة بالموسم الجديد.



ووفقًا للموقع الرسمي للميرنجي، فإن البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد هذا الصيف، سيرتدي القميص رقم 7.



وكان ماريانو دياز مرتديًا القميص رقم 7 في الموسم الماضي، ولكنه سيرتدي في الموسم الجديد رقم 24.



ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبرز من ارتدى القميص رقم 7 مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.



يذكر أن إيدين هازارد انتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، خلال صفقة بلغت أكثر من 110 ملايين جنيه إسترليني.

