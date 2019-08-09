مارسيلو : لقب بطل الدوري ليس بعيدًا عن رونالدو

صرح النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، بأن لقب دوري أبطال أوروبا ليس بالبعيد عن يوفنتوس، ومع التوقيع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح الحلم أقرب مما نتخيل.





ووقع يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 قادمًا من ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو بهدف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق ودع المسابقة من ربع النهائي على يد أياكس أمستردام في الموسم الأول، ويستهدف "البيانكونيري" اللقب في الموسم الجديد بعد التوقيع مع نجوم جدد، مثل ماتياس دي ليخت وأرون رامسي وأدريان رابيو.



وقال مارسيلو الذي لعب مع رونالدو من عام 2009 حتى عام 2018 في تصريح لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "اقترب يوفنتوس من لقب الأبطال مرتين ووصل إلى النهائي ومع ذلك الفوز بها أمرٌ معقد، لكن التنافس دليل على قيمة هذا النادي، مع كريستيانو رونالدو ازداد الأمل بالفوز بهذا اللقب بكل تأكيد".