بالصور: زحام شديد داخل محطة قطارات مصر

مع بدء إجازة عيد الأضحي المبارك يشتد الزحام داخل محطة السكة الحديد "محطة مصر"؛ بسبب رجوع المغتربين الي محافظاتهم لقضاء الإجازه برفقة أسرهم.



وقام رجال الشرطة بتأمين محيط المحطة ومداخلها وسط تعاون بين المواطنين منعا لحدوث فوضي، كما قامت إدارة هيئة السكة الحديد بتكثيف شبابيك قطع التذاكر في الساعات الأخيرة من اليوم مع منع دخول المحطة إلا بوجود تذكرة القطار حتي لا يقوم أحد بالتهرب من ثمن دفع ثمن التذكرة.