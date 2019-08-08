قائمة النجم الساحلى في دورى أبطال أفريقيا 2019-2020

أعلن النجم الساحلي اليوم الخميس عن قائمته الأفريقية المقرر أن يشارك بها في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.



وضمت القائمة التي اختارها المدير الفني فوزي البنزرتي العناصر التالية:



حراسة المرمى: وليد كريدان - مكرم البديري - أشرف كرير.



الدفاع: صدام بن عزيزة - عمر كوناتي - عمار الجمل - علية البريقي - مرتضى بن وناس - بهاء الدين السلامي - زياد بوغطاس - ماهر الحناشي - أحمد الرداوي.



وسط الميدان: سليم بوخنشوش - محمد المثناني - فراس بالعربي - مالك بعيو - أيمن الطرابلسي - كريم العواضي - محمد أمين بن عمر - حمزة لحمر.



الهجوم: داروين جونزاليس - كريم العريبي - إيهاب المساكني - يانيس تافير - ياسين الشيخاوي - بلال الماجري - حازم الحاج حسن.



من جهة أخرى نشير إلى أن الحارس وليد كريدان شرع اليوم في مرحلة التأهيل البدني وفق برنامج خاص قبل انضمامه لتدريبات المجموعة بعد 10 أيام.



وكان كريدان خضع الشهر الماضي الى عملية جراحية على مستوى عضلة البطن.