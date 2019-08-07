الميسري: "ألوية الحماية" تصدت لاستهداف القصر الرئاسي والبنك المركزي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليميني المهندس، أحمد الميسري أن ألوية الحماية الرئاسية قامت بواجبها الشرعي والرسمي والقانوني في التصدي لمجموعة من المسلحين قامت بمهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي والبنك المركزي في مدينة صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن.



وقال الميسري في بيان له نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "سنقوم بواجبنا الشرعي الذي أملته علينا مسئولينا الرسمية في حماية مؤسسات الدولة وتامين محافظة عدن والتصدي لكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون".



ودعا الميسري، أبناء عدن إلى التزام الهدوء والصبر، مؤكدًا أن وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الرابعة قادرين على التعاطي مع هذه النتواءات التصرفات غير المسؤولة.



وأكد الميسري، استمرار التنسيق مع دول التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية والإمارات الذين أبلغوا الحكومة رسميًا وصراحة رفضهم لمثل هذه الممارسات.