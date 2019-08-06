فرانكفورت يرسل مدافعه إلى الدوري البلجيكي

أعلن آينتراخت فرانكفورت، اليوم، إعارة مدافعه البرازيلي توتا إلى نادي كورتريك البلجيكي.



ووقع توتا، 20 عاما، عقدا مع النادي البلجيكي يستمر حتى نهاية يونيو 2020.



ولا يتضمن العقد بندا يتيح لكورتريك خيار شراء اللاعب.



وكان توتا انضم إلى فرانكفورت قادما من ساو باولو في فترة العطلة الشتوية.



من جانبه، قال فريدي بوبيك، المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت:" في النصف سنة الأخيرة تطور توتا بشكل ممتاز داخل وخارج الملعب، وازدادت سعادتنا به ونرى أنه سيكون له مستقبل لدينا".



وأضاف بوبيك "المهم بالنسبة له الآن هو أن يجمع خبرة لعب على أفضل مستوى ممكن".