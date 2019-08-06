احتواء حريق في مستودع للذخيرة في روسيا

أعلنت السلطات الروسية عن احتواء حريق في مستودع للذخيرة بمنطقة كراسنويارسك في سيبيريا اليوم الثلاثاء، بعد انفجارات استمرت على مدار الليل.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقله الإعلام الرسمي أن انفجارات الذخيرة المخزنة في المستودع الكائن بالقرب من مدينة أخينس قد انتهت الساعة التاسعة صباحا تقريبا.



وعلى صعيد منفصل، حذر مسئولو الطوارئ في ذلك الوقت من استمرار الانفجارات، "ولكن كثافتها تراجعت".



وقالت وزارة الطوارئ في بيان على موقعها الإلكتروني إن "العودة إلى المناطق السكنية ليست آمنة في هذا الوقت".



وتم إخلاء منطقة نصف قطرها 20 كيلومترا حول الموقع عقب الانفجارات الأولى عندما اندلع الحريق أمس الاثنين، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن إجراءات الطوارئ أثرت على أكثر من 16 ألف شخص.



وأصيب 12 شخصا في الحادث، كما تم تسجيل شخص واحد في عداد المفقودين، وتم إرسال خبراء إلى الموقع لتقييم الوضع بعد الحادث.



ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر لم تكشف عنه أمس الاثنين القول: "منشآتان تحترقان، يوجد نحو 40 ألف طلقة مدفعية من عيار 125 و152 ملليمتر هناك".



ودمرت عدة حوادث مماثلة مرافق الذخائر القديمة في البلدان السوفيتية السابقة في السنوات الماضية.

وتم تسجيل عدة حالات وفاة في أواخر يونيو في حريق وانفجارات في مستودع للذخيرة في كازاخستان المجاورة.