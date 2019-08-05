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رياضة

الاتحاد السعودي يفوز على ذوب آهن الإيراني

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:35 م
جريدة الدستور
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قلب نادي الاتحاد السعودي تأخره إلى فوز على منافسه ذوب آهن أصفهان الإيراني (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

فاجأ اللاعب الإيراني، قاسم حدادي فر، أصحاب الأرض، بهدف سريع سجله في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، ورد الفريق السعودي الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، التشيلي لويس أنطونيو خيمينيز، وزياد الصحفي، في الدقيقتين (10، و72) على الترتيب، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمدينة دبي الإماراتية.
وستتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب، يوم الاثنين المقبل، على استاد حمد الكبير، بالعاصمة القطرية الدوحة.
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