ماجواير ينضم رسميًا إلى مان يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن انضمام المدافع هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، لمدة 6 سنوات، مع خيار التمديد لسنة إضافية، وذلك لتدعيم مركز قلب الدفاع.



والتقط ماجواير الصور مع مدرب الفريق، أولي سولشاير، فيما سيبدأ عهدا جديدا مع الشياطين الحمر من أجل دعم الفريق في الخط الخلفي.



وذكرت تقارير صحفية أن قيمة انتقال ماجواير تصل إلى نحو 80 مليون جنيه إسترليني، حيث يبلغ من العمر 26 عاما، وكانت هناك منافسة قوية من بعض الأندية ولكن فاز الشياطين الحمر بالصفقة.



وقررت إدارة مانشستر يونايتد دعم الدفاع بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه الفريق، حيث فشل في التأهل إلى مقعد يسمح باللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما كانت المنافسة تبدو منحصرة بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.





تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد نجح في ضم أرون وان بيساكا، ظهير كريستيان بالاس، من أجل سد الثغرات التي عانى منها الموسم الماضي، وتسببت في سخط الجماهير على الإدارة والجهاز الفني، إضافة إلى رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.