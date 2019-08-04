"الدجل الديني للإخوان".. الرسول منح أعضاء الجماعة "جلاليب بيضاء"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، فيديو لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، وهو يقص رؤية على بعض عناصر جماعة الإخوان في إحدى المحاضرات، والتي تكشف افتراءات هذه الجماعة على الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

ويروي مرشد الإخوان الرؤية فيقول إن أحد أعضاء الجماعة رأى رؤية بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- منح كل منهم "جلابية بيضاء"، حتى وصل عند محمد بديع، وأعطاه صندوقًا، وهو إشارة إلى ثقل الأمانة والمسؤولية التي يحملها.

ومن جانبه علق الباز ساخرًا: "هذه الجماعة لا تكف عن افتراءتها باسم الدين، ويكذبوا كان الرسول لا يأتي في المنام لأحد غيرهم ، فكثيرا ما يستشهدون برؤى الرسول"، موضحًا أن هذا الرجل يمارس حالة من الدجل الديني الكاملة.