النجم الساحلي يمدد عقود الثلاثي المساكني وبن عزيزة وبوغطاس

أعلن النجم الساحلي، الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، تمديد عقود لاعبيه إيهاب المساكني وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس اليوم.



وقال النجم الساحلي في بيان إن المساكني سيستمر حتى يونيو 2021 بينما سيتواصل الارتباط مع ثنائي الدفاع بن عزيزة (28 عاما) وبوغطاس (28 عاما) حتى 2022.



وكان النجم الساحلي، الذي عين المدرب فوزي البنزرتي، عزز صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الجزائري سليم بوخنشوش والمهاجم بلال الماجري والمهاجم سليمان كوليبالي من ساحل العاج.



ويأمل النجم الساحلي في المنافسة بجدية على لقبي الدوري التونسي ودوري أبطال افريقيا في الموسم الجديد.