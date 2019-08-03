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رياضة

رينار يوقع غدًا عقود تدريبه للمنتخب السعودي

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:52 م
جريدة الدستور
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، أن ياسر المسحل رئيس الاتحاد سيوقع، غدًا الأحد، عقدًا مع الفرنسي هيرفي رينار لتجريب المنتخب الأول الذي يستعد لخوض غمار التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023
وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية أنه عقب مراسم التوقيع سيتم عقد مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد السعودي والمدرب الفرنسي.
وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن برنامج وأهداف المنتخب في المنافسات المقبلة.
يذكر أن رينار وصل إلى السعودي ظهر اليوم وكان في استقباله عضوي مجلس الإدارة تركي السلطان ومعيض الشهري.
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