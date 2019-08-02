تعليق النجم الساحلي على أنباء حرمانه من دوري الأبطال

تقدم محامي اللاعبين السابقين للنجم الساحلي، زهير الذوادي وبلال المحسني، تقدم بشكوى لدى لجنة الإجازات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل حرمان فريق جوهرة الساحل من تسجيل لاعبيه خلال الانتقالات.



وأصبح الفريق التونسي، مهددًا بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، الذي يواجه فيه يوم 11 أغسطس الجاري، فريق حافيا كوناكري، بالعاصمة الغينية كوناكري، في ذهاب الدور التمهيدي.



وسارعت إدارة النجم الساحلي، بنشر بيان توضيحي، قالت فيه "تبعًا لما يقع ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام بخصوص دفع مستحقات اللاعبين بلال المحسني وزهير الذوادي وإمكانية حرمان الفريق من المشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية، فإنّ الهيئة المديرة للفريق تكذّب هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحّة".



وأضاف البيان "تؤكّد إدارة النادي التزامها بخلاص جميع مستحقات اللاعبين المذكورين طبقا لأحكام التاس، وقامت بتاريخ 31\07\2019، بواسطة عدل منفذ بعرض صكين بنكيين مشهود بتوفر رصيدهما على الممثل القانوني للاعبين".



وتابع "إلا أنّه رفض ذلك وطالب أن يقوم الفريق بخلاص معلوم الخصم من المورد ومعلوم الضمان الاجتماعي عوضًا عن اللاعبين، الأمر الذي رفضه الفريق باعتباره مخالفًا للقوانين ومخالفًا للأحكام الواردة بالعقد".



وأردف البيان "الهيئة المديرة تؤكد على عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتي تهدف لزعزعة استقرار الفريق وأن اللجوء لوسائل الإعلام، عوضًا عن الهياكل الرياضية لن يجعل النجم الساحلي، ملزمًا بدفع مبالغ عوضًا عن اللاعبين".