الجمعة 02 أغسطس 2019 الموافق 01 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

قنابل تهز "بانكوك" خلال اجتماع أمني إقليمي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
أسفرت ستة انفجارات صغيرة في بانكوك اليوم الجمعة، عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل؛ فيما تستضيف العاصمة التايلاندية اجتماعا أمنيا لدول جنوب شرق آسيا بمشاركة دبلوماسيين كبار من الولايات المتحدة والصين وقوى عالمية أخرى.

وأمر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا بإجراء تحقيق في الهجمات التي تعد بمثابة ضربة لصورة تايلاند خلال الاجتماع المهم، وتأتي بعد أسبوعين تقريبا من تحول المجلس العسكري السابق الذي كان يرأسه برايوت إلى حكومة مدنية.

وهزت انفجارات أخرى مجمعا حكوميا يضم عدة وزارات في الجانب الشمالي من المدينة.

وقال مركز إراوان الطبي إن أربعة أشخاص أصيبوا.

وثلاثة من المصابين عاملات نظافة كن ينظفن أحد الشوارع عندما انفجرت القنبلة، أما المصاب الرابع فأصيب حينما انفجرت عبوة ناسفة قرب ناطحة كينج باور ماهاناخون المؤلفة من 77 طابقا، وهي إحدى أطول المباني في المدينة. وقال كامتورن يتشاروين الكولونيل في الشرطة لرويترز إن ست قنابل انفجرت. وعثر على إحدى القنابل قبل أن تنفجر.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجمات.

وقال رئيس الوزراء على تويتر "أريد أن أندد بأولئك الذين يتسببون في الوضع الذي يدمر السلام ويضر بصورة البلاد".

وفي رسالة إلى الشعب قال برايوت "مجموعة من المغرضين حرضوا مؤخرا على العنف في حين تعمل الحكومة على دفع البلاد إلى الأمام".

ولم يحدد هوية المجموعة لكنه حث التايلانديين على التعاون مع قوات الأمن.

وتستضيف بانكوك حاليا اجتماعا أمنيا إقليميا لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا ونظرائهم من قوى عالمية بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا. ولم يقع أي انفجار بالقرب من موقع الاجتماع.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بشري سارة للمعلمين.. صرف ٢٠ ألف جنيه للأمراض المستعصية (مستندات)

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

منذ حوالي 18 ساعة

رعب فى الساحل.. كيف يقضى "أبوريدة" أيامه بعد العزل؟

منذ حوالي 22 ساعة

الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى

ads

الصور

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

الأكثر قراءة

حقيقة ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في منافذ الزراعة قبل عيد الأضحى

وثيقة سرية تكشف تفاصيل تحرش الإخواني الهارب معتز مطر بإعلاميين في "مودرن حرية"

الحزن يُسيطر على قرية شطورة بعد مصرع 6 من أبنائها اختناقًا داخل بئر

تفاصيل علاوة العاملين بالبترول بعد إقرارها من إدارة الهيئة

ستوديو

شاهد التحضيرات النهائية لحفل مطرب الراب الأمريكي "راس" بالعلمين الجديدة

سفير السعودية يحضر عرض مسرحية "المتفائل" (صور)

بشكل مفاجئ.. تأجيل مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية للعام القادم

هشام عباس يشعل حفله الغنائي في بورتو مطروح (صور)

رياضة

شاينا جاك: ‬سأحارب لتبرئتى من تهمة تعاطى المنشطات

سعد سمير يعلن موعد عودته للأهلي

إكرامي يوجه رسالة لمدافع الأهلي:"سنفتقدك يا صديقي "

المدير الفني لـ"اطلع بره" يوجه رسالة تهديد إلى الأهلي

الرئيس نيوز

بعد انسحاب واشنطن.. روسيا تعلن انتهاء معاهدة الصواريخ النووية

إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.. الحكومة ترد

سقوط 5 صواريخ قرب مسقط رأس بشار الأسد

أمريكا تعلن انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

منوعات

العثور على آثار أكبر مبنى يعود للعصر الإيبيري في إسبانيا

مساعدات أروبية لمكافحة "حمى الضنك" في الفلبين

ضبط 4.5 طن من الكوكايين في سفينة حاويات بهامبورج

النساء يشغلن نسبة 8.7 % من المناصب العليا

كشكول

59 ألف طالب يتظلمون من نتائج "عربي الثانوية العامة"

رسمياً.. جامعة الأزهر تسمح للراسبين بمادة أو اثنين دخول المدينة الجامعية

"السعيد" يكشف الموقف القانوني لامتحانات التخلف بجامعة الأزهر

"جابر" نائباً لشؤون التعليم بجامعة الإسكندرية.. و"هندي" عميداً لتربية بني سويف

إسلام سياسي

اشتباكات بين الجناحين العربي والكردي في صفوف ميليشيا قسد بدير الزور

بعد مقتله.. ماذا كان دور حمزة بن لادن في تنظيم القاعدة؟

صحيفة امريكية: كيف قُتل حمزة بن لادن وهل انتهى الجيل الثاني من القاعدة؟؟

نهضة إخوان تونس تحسم اختيار مرشحها للرئاسة خلال ساعات


زيت وسكر

اكتشاف جديد لعلاج مرض الصدفية

أسعار الذهب بختام تعاملات ا أغسطس

بدء خطة حماية شواطىء الإسكندرية من آثار تغيرات المناخ

تأهل مزارعى الغربية لتصفيات المسابقة القومية للترشيد

مقالات الرأي
ماجد حبته
إنهم يخلطون العلم بالسياسة
د. محمد عفيفي
الباشا بين السينما والسياسة
مدحت بشاى
عبدالمنعم مدبولى وأكاذيب الإخوان
جمال طه
رحيل الباجى ومستقبل الرئاسة التونسية
المزيد

الثقافة

حسين حمودة عن يوسف إدريس: أستعيده دائمًا

أسامة غريب يناقش "عازفة الكمان" بمكتبة مصر الجديدة.. 30 أغسطس

عرض الفيلم الروائى القصير "مكسيم" السبت المقبل

الليلة.. حفل نسمة محجوب بأوبرا دمنهور في المهرجان الصيفي

صفحتنا ع الفيس بوك