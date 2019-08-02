سماع دوى انفجارات تدوى فى بانكوك

ذكرت وسائل إعلام تايلاندية، أن عدة انفجارات محدودة دوت اليوم الجمعة، في ثلاثة مواقع على الأقل بالعاصمة بانكوك، مضيفة أن اثنين من عمال النظافة أصيبا بجروح طفيفة.



وقالت الشرطة إنها تحقق في التقارير حتي تفي بمعلومات جديدة عن تفاصيل الواقعة المذكورة.



وتأتي هذه الانفجارات في الوقت الذي تستضيف فيه بانكوك لقاء بين وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا ونظرائهم من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى عالمية أخرى.