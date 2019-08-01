يوميًا.. "سينما مصر" يكرم رموز الفن بمركز الإبداع

يستمر مسرح مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء كل ليلة عرض تخرج الدفعة الثانية لطلبة الدفعة الثانية لاستوديو المواهب بالمركز "سينما مصر"، رؤية وإخراج الفنان خالد جلال، ومن المقرر أن يستمر خلال شهر أغسطس.



يشارك فى العرض 65 من طلبة الدفعة الثانية لاستديو المواهب بالمركز، ويتناول تقديم رؤية حديثة لنحو 45 من أشهر مشاهد السينما المصرية، مثل: "أغنية على الممر"، "الناصر صلاح الدين"، "الكيت كات"، "شفيقة ومتولى"، "أيام السادات"، "جميلة بوحيرد"، "معبودة الجماهير"، و"إسماعيل ياسين فى الأسطول".



"من عاشوا ليبقوا.. شكرا لأنك منحتنا السعادة، وحفرت اسمك فى وجداننا، لعلنا ننال شرف اقتفاء أثرك" كان مضمون شهادات التكريم المقدمة من "جلال" وفريق العمل يوميا لرموز الفن المصرى.



والفنانون هم: إيناس عبد الدايم، سميحه أيوب، سميرة أحمد، داوود عبد السيد، محمود الحدينى، محمد فاضل، كما كرم خلال أيام العرض أسماء الراحلين الفنانين الكبار: عمر الحريرى، كمال الشناوى، محمود عبد العزيز، كريمة مختار، عبد المنعم إبراهيم، محمود الجندى، محمد شوقى، الكتاب سعد الدين وهبه، محفوظ عبد الرحمن والمخرج الكبير نور الدمرداش.



وحضر العرض العديد من رموز الفن والثقافة والإعلام، منهم: منى الشاذلى، خالد صلاح، يوسف القعيد، طارق الشناوى، بالإضافة إلى حضور الفنانين ماجدة زكى، محسن أحمد، رحمة منتصر ومن خريجى الورشة، حضر كل من حسام داغر محمد ثروت وبيومى فؤاد.