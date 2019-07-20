أويل آند جاز: أكبر إنتاجات إيني خلال الربع الثاني من 2019 في مصر وليبيا

أكد موقع "أويل آند جاز" الإماراتي بلغته الإنجليزية، أن أرباح شركة إيني الإيطالية التي بلغت 472 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ما يعني تراجع الأرباح بنسبة 31%.



وتابع أن الشركة أنتجت ما يقرب من 1.83 مليون برميل من النفط يوميًا، بينما بلغ حجم الإضافات ونحو 218 ألف برميل.



وأضاف أن زيادة الإنتاج في أعمال الشركة تركز في مصر وليبيا وفقط، حثي بدأت الشركة في تطوير حقول غاز أخرى في مصر، مؤكدة أنها ستواصل عملها في الجزائر أيضًا من خلال حقر بيركين النفطي.



وأشار إلى أن شركة إيني الإيطالية لديها أعمال واسعة في جميع أنحاء العالم، إلا أنها حققت نجاحات كبيرة في مصر وليبيا، وتحديدًا بعد اكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط وعلى رأسها مصر التي بها الآن أضخم حقل للغاز الطبيعي في المنطقة وهو حقل "زهر".