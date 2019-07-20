الاتحاد السكندري يفوز على جدة السعودي وديا 2-1

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، علي نادي جدة السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما،مساء اليوم الثلاثاء،في ستاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بهدف سجله مروان النجار، وفي الشوط الثاني تعادل نادي جدة في الدقيقة 60 عن طريق لاعبه حسان هوساوي قبل أن يضيف محمد ناجي جدو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 81.

وتعد المباراة أولى التجارب الودية لزعيم الثغر في إطار استعداداته للموسم الجديد وخوض مباراة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر، كما تدخل في برنامج إعداد فريق جدة السعودي الذي يعسكر حاليا في الإسكندرية استعدادا لخوض مبارياته في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي والذي سيبدأ مشواره فيه بمواجهة فريق النجوم يوم 20 إغسطس المقبل ضمن مبارايات الجولة الأولى.