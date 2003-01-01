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رياضة

بركات يكشف موقفه من اختيار حسن شحاتة لقيادة المنتخب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:01 م
محمد بركات
محمد بركات
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قال محمد بركات لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق إن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر سيكون الخيار الأنسب لتولي مهمة الإشراف على الجهاز الفني للفراعنة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

وانتهى مشوار المكسيكي أجيري مع منتخب مصر بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وقال محمد بركات - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه في حال تم الاستقرار على اختيار مدير فني وطني للمنتخب في الفترة القادمة، فحسن شحاتة سيكون أفضل الاختيارات، لما يتمتع به من خبرات كبيرة، وتاريخ مشرف مع المنتخب الوطني.

وكان حسن شحاتة قد حقق إنجازا مع منتخب مصر بعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، كما سبق له حصد بطولة إفريقيا مع منتخب الشباب عام 2003، بجانب تدريب عدة فرق أبرزها الزمالك والمقاولون العرب والدفاع الحسني الجديدي المغربي.
وأوضح بركات أن منتخب مصر يحتاج في الفترة القادمة لمدرب يمتلك شخصية قوية يكون قادرا على إعادة الانضباط والاستقرار داخل صفوف المنتخب، ومن وجهة نظري حسن شحاتة الأنسب لهذا المنصب في التوقيت الحالي.
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