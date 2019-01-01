45 طلبًا بتخصيص أراضى عمرانية وصناعية بتوشكى الجديدة

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة والمشرف على مدينة توشكي الجديدة، إن عدد الطلبات المقدمة إلى الجهاز وصل إلى نحو 15 طلبًا لتنفيذ مشروعات عمرانية وتعليمية وطبية وصناعية، منها طلب لشركة المقاولون العرب لتخصيص نحو10 أفدنة لتنفيذ مشروع سكني إداري بأسوان الجديدة.



وأضاف المشرف على مدينة توشكي الجديدة، أنه تلقى طلب بتخصيص 150 فدانًا لتنفيذ مشروعات سكنية لإحدى الشركات العقارية الكبرى، كما أن جمعية مستثمري أسوان طلبت 100 فدان لتنفيذ منطقة صناعية، بالإضافة إلى طلب آخر لإحدى الشركات بتخصيص 25 فدانًا لتنفيذ مشروع عمراني متكامل.



وأشار إلى أن الطلبات تضمنت أيضًا مساحات صغيرة لإقامة معارض ووحدات تجارية ومدارس خاصة، بخلاف نحو 30 طلب صناعي للحصول على أراضي، موضحًا أن عمليات تخصيص الأراضي ذات النشاط الصناعي بالمدينة تتم بعد الانتهاء من تقديم مستندات السجل التجاري ودراسة الجدوى والبطاقة الضريبية.

